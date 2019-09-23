В Култуке поймали трёх жителей Бурятии под наркотиками

У одного из них нашли 15 свёртков с героином и гашишем



При проверке документов в Култуке сотрудники ДПС обратили внимание на внешний вид водителя автомобиля «Тойота Калдина» и двух его пассажиров, ехавших из Бурятии.



Как оказалось, все трое находились в состоянии наркотического опьянения. Во время личного досмотра одного из мужчин полицейские обнаружили в карманах его куртки 15 бумажных свёртков с героином и гашишным маслом.



Трёх мужчин привлекли к административной ответственности и арестовали на двое суток.



- Один из них был ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За совершение такого преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



