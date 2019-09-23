В Бурятии поймали браконьеров с 10 хвостами омуля

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчин задержали транспортные полицейские



Сотрудники транспортной полиции во время рейда на реке Селенга задержали двух жителей Кабанского района Бурятия, которые незаконно ловили омуль.



Правоохранители изъяли у задержанных орудия лова и 10 особей байкальского омуля. Ущерб, причинённый незаконными действиями браконьеров, составил более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте



Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.



