Читинец украл 12 тысяч из кассового аппарата магазина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи



В полицию в Чите поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что ночью неизвестный украл из ящика кассового аппарата 12500 рублей.



Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи. В это время в магазин зашёл неизвестный и, видя, что никого нет, открыл ящик, откуда украл всю наличность, после чего скрылся с места преступления.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили внешность подозреваемого. В дальнейшем была установлена его личность. Злоумышленником оказался 20-летний читинец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

