Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи
В полицию в Чите поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что ночью неизвестный украл из ящика кассового аппарата 12500 рублей.
Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи. В это время в магазин зашёл неизвестный и, видя, что никого нет, открыл ящик, откуда украл всю наличность, после чего скрылся с места преступления.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили внешность подозреваемого. В дальнейшем была установлена его личность. Злоумышленником оказался 20-летний читинец, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл 12 тысяч из кассового аппарата магазина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ночью кассир ненадолго отлучилась, оставив ключи
В центре Улан-Удэ столкнулись «Мазда Демио» и «Порш Кайен»
Мужчина заготовил наркотическое средство для собственного употребления
Мужчина не справился с управлением
В последний раз жителя Гурульбы видели 7 июля
Аварию устроил водитель маршрутки №100
Инвалид не мог сам выбраться из квартиры
Вечером в пятницу в Улан-Удэ возникла трамвайная пробка
Он погиб из-за сигареты
«Тело и голова лежат отдельно», - рассказывают очевидцы
Ещё два человека госпитализированы после ДТП
Убийца безуспешно пытался обжаловать свой приговор
Сотрудники оперативной группы получили оружие
Скрывшийся от суда пенсионер обвиняется в покушении на убийство
Мошенницы оформляли на жителей кредиты и обещали, что погасят их самостоятельно