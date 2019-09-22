В центре Улан-Удэ столкнулись «Мазда Демио» и «Порш Кайен»
Накануне днём водитель машины «Мазда Демио», следуя по улице Смолина, в районе дома № 39, столкнулась с автомобилем «Порш Кайен». Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате аварии водитель «Мазды Демио» получила травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом пальца правой кисти. Она отпущена домой.
Пассажир «Мазды Демио» получила травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом плечевой кости. Женщина госпитализирована в БСМП.
В ДТП пострадали водитель и пассажир «Мазды Демио»
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