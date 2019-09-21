 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Сентября

20 Сентября

Популярное

В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину

В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину
Происшествия, 
В последний раз жителя Гурульбы видели 7 июля

Сотрудники отдела МВД России по Иволгинскому району разыскивают 43-летнего жителя села Гурульба Михаила Жилкина. Мужчина 7 июля ушёл из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид около 45 лет, рост. 185 см., среднего телосложения, волосы короткие, прямые чёрного цвета.

Одет: куртка бежевая цвета, джинсы синего цвета, ботинки чёрного цвета.

Мужчина инвалид 2 группы по зрению, в апреле 2019 года ломал берцовую кость левой ноги.

При себе имел: документы на своё имя, сотовый телефон.



При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-53-70, 89516398925, 89503941353, 102 (112).


пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину
В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину
Происшествия, 21.09.2019
В последний раз жителя Гурульбы видели 7 июля
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в легковушку
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в легковушку
Происшествия, 21.09.2019
Аварию устроил водитель маршрутки №100
В Бурятии росгвардейцы спасли на пожаре инвалида
В Бурятии росгвардейцы спасли на пожаре инвалида
Происшествия, 21.09.2019
Инвалид не мог сам выбраться из квартиры
В Улан-Удэ из-за смерти пешехода трамваи встали на 3,5 часа
В Улан-Удэ из-за смерти пешехода трамваи встали на 3,5 часа
Происшествия, 21.09.2019
Вечером в пятницу в Улан-Удэ возникла трамвайная пробка
В Бурятии в ДТП с инкассаторской машиной погиб парень
В Бурятии в ДТП с инкассаторской машиной погиб парень
Происшествия, 20.09.2019
Ещё два человека госпитализированы после ДТП
В центре Улан-Удэ трамвай разрезал пешехода
В центре Улан-Удэ трамвай разрезал пешехода
Происшествия, 20.09.2019
«Тело и голова лежат отдельно», - рассказывают очевидцы
Улан-удэнец убил друга, который смотрел на его спящих детей
Улан-удэнец убил друга, который смотрел на его спящих детей
Происшествия, 20.09.2019
Убийца безуспешно пытался обжаловать свой приговор
Росзаповедцентр создал опергруппу для поимки ловцов омуля
Росзаповедцентр создал опергруппу для поимки ловцов омуля
Происшествия, 20.09.2019
Сотрудники оперативной группы получили оружие
Сбежавшего преступника из Улан-Удэ поймали в Санкт-Петербурге
Сбежавшего преступника из Улан-Удэ поймали в Санкт-Петербурге
Происшествия, 20.09.2019
Скрывшийся от суда пенсионер обвиняется в покушении на убийство
Две жительницы Иркутской области обманули более 200 человек на 100 миллионов рублей
Две жительницы Иркутской области обманули более 200 человек на 100 миллионов рублей
Происшествия, 20.09.2019
Мошенницы оформляли на жителей кредиты и обещали, что погасят их самостоятельно
Шамана Габышева доставили из Бурятии в психбольницу Якутска
Шамана Габышева доставили из Бурятии в психбольницу Якутска
Происшествия, 20.09.2019
Психиатры побеседуют с «Саней-шаманом» о его жизни
В Забайкалье бухгалтеры больницы присвоили 4 миллиона рублей
В Забайкалье бухгалтеры больницы присвоили 4 миллиона рублей
Происшествия, 20.09.2019
Они начисляли зарплату бывшим сотрудникам
В Улан-Удэ сгорел жилой дом
В Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 20.09.2019
Предварительная причина пожара - неисправность электросети
Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы
Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы
Происшествия, 20.09.2019
Вместо Улан-Удэ самолёт отправился в Читу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^