В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину









При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-53-70, 89516398925, 89503941353, 102 (112).





При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-53-70, 89516398925, 89503941353, 102 (112).

Сотрудники отдела МВД России по Иволгинскому району разыскивают 43-летнего жителя села Гурульба Михаила Жилкина. Мужчина 7 июля ушёл из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид около 45 лет, рост. 185 см., среднего телосложения, волосы короткие, прямые чёрного цвета.куртка бежевая цвета, джинсы синего цвета, ботинки чёрного цвета.Мужчина инвалид 2 группы по зрению, в апреле 2019 года ломал берцовую кость левой ноги.При себе имел: документы на своё имя, сотовый телефон.