В Бурятии с июля ищут пропавшего мужчину

В последний раз жителя Гурульбы видели 7 июля
Сотрудники отдела МВД России по Иволгинскому району разыскивают 43-летнего жителя села Гурульба Михаила Жилкина. Мужчина 7 июля ушёл из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы:
европейской внешности, на вид около 45 лет, рост. 185 см., среднего телосложения, волосы короткие, прямые чёрного цвета.
Одет:
куртка бежевая цвета, джинсы синего цвета, ботинки чёрного цвета.
Мужчина инвалид 2 группы по зрению, в апреле 2019 года ломал берцовую кость левой ноги.
При себе имел: документы на своё имя, сотовый телефон.
При наличии какой-либо информации о пропавшем МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-53-70, 89516398925, 89503941353, 102 (112).
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