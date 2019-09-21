Вечером в пятницу в Улан-Удэ возникла трамвайная пробка
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 сентября на улице Балтахинова трамвай №4 насмерть сбил пешехода. Трамвай отрезал голову сбитому мужчине, рассказали очевидцы.
Из-за этого ДТП движение трамваев было остановлено с 16:52 часов.
- В 16:52 было закрыто движение трамвая по маршруту №2, №4 в сторону остановки «Центральный рынок». В 20:20 движение трамвая восстановлено по нормальной схеме. Время простоя 3 часа 28 минут, - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.
Трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода.
В соцсетях активно комментируют произошедшее, призывая соблюдать элементарные правила. «Куда вы вечно торопитесь? Перебегаете дорогу как сумасшедшие!», «Девушку-водителя очень жалко... Как ей дальше с этим жить... Пешеходы, пожалуйста, переходите дорогу в положенном месте», - пишут жители Бурятии.
В Улан-Удэ из-за смерти пешехода трамваи встали на 3,5 часа
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