В Забайкалье бухгалтеры больницы присвоили 4 миллиона рублей

Они начисляли зарплату бывшим сотрудникам



В Оловяннинском районе Забайкальского края суд рассмотрел дело в отношении бывших работников бухгалтерии районной больницы. Они признаны виновными в хищении чужого имущества обманом и злоупотреблением доверием, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.



С июня 2016 года по сентябрь 2018 года бухгалтеры вносили сведения в специализированные электронные программы и бухгалтерские документы о начислении зарплаты бывшим сотрудникам больницы. Начисленную мнимую заработную плату они переводили на свои банковские карты, украв таким образом свыше 4 млн рублей.



Бывшие бухгалтеры признали свою вину, способствовали расследованию преступления и частично возместили причиненный ущерб. Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде 4 и 2,5 лет лишения свободы условно, соответственно, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Решение суда не вступило в законную силу.

