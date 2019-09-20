Они начисляли зарплату бывшим сотрудникам
В Оловяннинском районе Забайкальского края суд рассмотрел дело в отношении бывших работников бухгалтерии районной больницы. Они признаны виновными в хищении чужого имущества обманом и злоупотреблением доверием, с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.
С июня 2016 года по сентябрь 2018 года бухгалтеры вносили сведения в специализированные электронные программы и бухгалтерские документы о начислении зарплаты бывшим сотрудникам больницы. Начисленную мнимую заработную плату они переводили на свои банковские карты, украв таким образом свыше 4 млн рублей.
Бывшие бухгалтеры признали свою вину, способствовали расследованию преступления и частично возместили причиненный ущерб. Суд признал их виновными и назначил им наказание в виде 4 и 2,5 лет лишения свободы условно, соответственно, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Забайкалье бухгалтеры больницы присвоили 4 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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