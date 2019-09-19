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Две жительницы Саянска перевели мошенникам более 200 тысяч

Две жительницы Саянска перевели мошенникам более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одна из мошенниц представилась работником правоохранительных органов

В дежурную часть полиции города Саянск обратились две местных жительницы с заявлениями о том, что неизвестные похитили у них свыше 200 тысяч рублей.

В конце июня на сотовый телефон одной из них, 44-летней местной жительнице, позвонила неизвестная и, представившись работником правоохранительных органов, сообщила, что та стала жертвой мошенников, выписав ранее по интернету лекарственные препараты.

Лжесотрудница заявила, что в её производстве находится уголовное дело, возбуждённое в отношении руководителей фирмы, у которой потерпевшая ранее выписывала лекарственные средства и что в данный момент происходит списание с арестованных счетов фирмы денег потерпевшим. Для того, чтобы получить компенсацию, она предложила произвести некоторые манипуляции с банковской картой. Доверчивая женщина, вспомнив, что действительно, когда-то выписывала в Интернете лекарства, согласилась на предложение собеседницы.

Два месяца женщина производила манипуляции со своей банковской картой, переводя деньги якобы для того, чтобы впоследствии получить компенсацию.

В общей сложности женщина перечислила 95 тысяч рублей на счета, указанные собеседницей. Не получив обещанные деньги, потерпевшая стала звонить на номера телефонов, с которых ей звонила «сотрудница», однако все они оказались заблокированы. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Жертвой второго мошенничества стала также 44-летняя жительница Саянска, которой поступил звонок на её сотовый телефон от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Лжебанкир рассказал собеседнице, что её карту якобы пытались взломать и что ей необходимо продиктовать номер своей банковской карты и её защитный трёхзначный код. Женщина выполнила все требования, в результате чего с её карты пропали почти 140 тысяч рублей. После перевода потерпевшая с чеком обратилась в отделение банка за разъяснениями, где и узнала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



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