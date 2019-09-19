Жителя Иркутской области осудили за покупку стероидов

Его приговорили к условному сроку



Баяндаевский райсуд в Иркутской области вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в контрабанде анаболических стероидов.



38-летний мужчина через интернет-магазин приобрел в другой стране анаболические стероиды. Он был задержан оперативниками в мае при получении посылки, в которой находились сильнодействующие вещества общим весом более 18 граммов. Мужчина пояснил, что анаболики он приобрёл для личного потребления, чтобы увеличить свои мышцы.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. 12 сентября суд приговорил гражданина к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.



- Стероиды, которыми увлекаются некоторые спортсмены и бодибилдеры, запрещены для свободной продажи ещё с 2003 года. За незаконный оборот предусмотрено максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы. За покупку этих препаратов в других странах предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, - предупредила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



