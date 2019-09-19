Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности
В Тарбагатайском районе 18 сентября 18-летнего горожанина заметили за сбором наркотика ночью на поле неподалеку от посёлка Николаевский. У него изъяли 246 граммов конопли.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. От освидетельствования он отказался и был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, 17 сентября наркотическое средство массой 268 граммов было обнаружено у водителя машины на подъездной дороге к станции Саянтуй. От освидетельствования 35-летний улан-удэнец отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.
Ранее мужчина был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а также укрывательство преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
В Бурятии 18-летнего парня поймали за сбором конопли
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