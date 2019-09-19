Они покатались на нём и бросили на одной из улиц города
14 сентября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ», припаркованного рядом с многоэтажным домом на улице Сахьяновой. Пропажу машины хозяин обнаружил утром.
Правоохранители опросили возможных очевидцев, а также отсмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения, которыми оборудованы офисы и торговые точки. По записям они установили подозреваемых и впоследствии задержали их.
Угонщиками оказались двое горожан 15 и 17 лет, старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По их словам, покатавшись на машине, они бросили её на одной из улиц города. Розыск машины продолжается.
Молодые люди окончили 9 классов школы, в настоящее время нигде не учатся.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подростки угнали автомобиль
Происшествия, Фото:
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