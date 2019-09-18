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Улан-удэнец совершил кражу в караоке-баре White horse

Улан-удэнец совершил кражу в караоке-баре White horse
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Вор выбросил пустую сумку в туалете

В Улан-Удэ раскрыли кражу в караоке-баре White horsе.

Рано утром группа задержания вневедомственной охраны прибыла к закрытию заведения для охраны общественного порядка. В это время вышла группа молодых людей и стала выяснять отношения – девушки обвиняли молодого человека в краже.

Для разбирательства всех участников доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что молодой человек подсел в баре к девушкам, познакомился с ними и, воспользовавшись моментом, украл сумочку одной из них. Позже другая девушка зашла в туалет и нашла пустую сумку.

В полиции у задержанного, 24-летнего жителя Улан-Удэ, были изъяты украденные вещи – сотовый телефон, банковские карты, деньги и паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

кража
 
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