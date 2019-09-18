Улан-удэнец совершил кражу в караоке-баре White horse

Вор выбросил пустую сумку в туалете



В Улан-Удэ раскрыли кражу в караоке-баре White horsе.



Рано утром группа задержания вневедомственной охраны прибыла к закрытию заведения для охраны общественного порядка. В это время вышла группа молодых людей и стала выяснять отношения – девушки обвиняли молодого человека в краже.



Для разбирательства всех участников доставили в отдел полиции.



Выяснилось, что молодой человек подсел в баре к девушкам, познакомился с ними и, воспользовавшись моментом, украл сумочку одной из них. Позже другая девушка зашла в туалет и нашла пустую сумку.



В полиции у задержанного, 24-летнего жителя Улан-Удэ, были изъяты украденные вещи – сотовый телефон, банковские карты, деньги и паспорт.



По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



