Вор хотел договориться о кладке печи, но не застал его дома
В селе Ильинка Прибайкальского района сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу у 47-летнего жителя, работающего печником. Мужчина отсутствовал дома несколько часов, а вернувшись, обнаружил пропажу монитора и системного блока. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого - не работающего 32-летнего жителя села. Он в состоянии алкогольного опьянения пришёл к хозяину дома, чтобы договориться об оказании ему услуг по кладке печи. Не застав хозяина, проник в его дом и украл имущество.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вещи изъяты, следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии сельчанин обокрал дом местного печника
Происшествия, Фото:
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