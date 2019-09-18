В Бурятии сельчанин обокрал дом местного печника

Вор хотел договориться о кладке печи, но не застал его дома



В селе Ильинка Прибайкальского района сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу у 47-летнего жителя, работающего печником. Мужчина отсутствовал дома несколько часов, а вернувшись, обнаружил пропажу монитора и системного блока. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого - не работающего 32-летнего жителя села. Он в состоянии алкогольного опьянения пришёл к хозяину дома, чтобы договориться об оказании ему услуг по кладке печи. Не застав хозяина, проник в его дом и украл имущество.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вещи изъяты, следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



