Забайкалец сжёг машину ухажёра матери

Парень хотел положить конец частым визитам гостя



В полицию Оловяннинского района Забайкальского края поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота Спринтер» от жителя села Кулинда.



Мужчина приехал к приятельнице для выяснения отношений, однако ключи от машины оставил в замке зажигания, а выходя к месту парковки, обнаружил пропажу.



В ходе расследования полицейские задержали злоумышленника. Им оказался сын той самой женщины. Он знал, что к его матери постоянно приезжает мужчина для выяснения отношений, и чтобы положить конец его визитам, принял решение угнать у него автомобиль и сжечь.



По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в сожжённом состоянии и восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



