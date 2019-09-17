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Забайкалец сжёг машину ухажёра матери

Забайкалец сжёг машину ухажёра матери
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень хотел положить конец частым визитам гостя

В полицию Оловяннинского района Забайкальского края поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота Спринтер» от жителя села Кулинда.

Мужчина приехал к приятельнице для выяснения отношений, однако ключи от машины оставил в замке зажигания, а выходя к месту парковки, обнаружил пропажу.

В ходе расследования полицейские задержали злоумышленника. Им оказался сын той самой женщины. Он знал, что к его матери постоянно приезжает мужчина для выяснения отношений, и чтобы положить конец его визитам, принял решение угнать у него автомобиль и сжечь.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в сожжённом состоянии и восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Поджог
 
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