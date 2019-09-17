Парень хотел положить конец частым визитам гостя
В полицию Оловяннинского района Забайкальского края поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота Спринтер» от жителя села Кулинда.
Мужчина приехал к приятельнице для выяснения отношений, однако ключи от машины оставил в замке зажигания, а выходя к месту парковки, обнаружил пропажу.
В ходе расследования полицейские задержали злоумышленника. Им оказался сын той самой женщины. Он знал, что к его матери постоянно приезжает мужчина для выяснения отношений, и чтобы положить конец его визитам, принял решение угнать у него автомобиль и сжечь.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в сожжённом состоянии и восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец сжёг машину ухажёра матери
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень хотел положить конец частым визитам гостя
По предварительным данным, он управлял машиной в состоянии наркотического опьянения
Аноним рассказал, что видел, как в лес заезжал «КамАЗ»
Женщина переводила деньги за положенную ей «компенсацию»
Водителя выдало то, что он вилял по дороге
Свою вину в предъявленном обвинении он так и не признал
ДТП произошло вне зоны «зебры»
Она знала пароль от карты бывшей жены и воспользовалась этим
Он выехал на «встречку» и наехал на дорожные столбики торгового центра
Он пояснил, что увлекается радиотехникой
Мобильный выпал, когда посетитель одевал ребёнка
После школьники снимали пожар на телефоны
Членов ОПГ, сбывавшей наркотики в Улан-Удэ, отправили за решётку
Молодая пара погибла на месте
Он заметил открытое окно квартиры, когда искал деньги на алкоголь