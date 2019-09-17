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В Улан-Удэ группа наркодилеров вымогала деньги у «конкурентов»

В Улан-Удэ группа наркодилеров вымогала деньги у «конкурентов»
Происшествия, 
Членов ОПГ, сбывавшей наркотики в Улан-Удэ, отправили за решётку

В Улан-Удэ предстали перед судом члены организованной преступной группы, распространявшей наркотики через закладки. Они признаны виновными в совершении от двух до 15 преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств организованной группой через интернет) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Трёх человек осудили за разбойное нападение с применением насилия и вымогательство с угрозой применения насилия.

Улан-удэнец создал ОПГ для распространения наркотиков в городе. Заказы принимались через созданными интернет-магазины. Наркотики поставляли через закладки.

- Кроме того, члены преступной группы совершили два вымогательства денежных средств и разбойное нападение на лиц, занимавшихся сбытом наркотиков через другие интернет-магазины, - сообщили в прокуратуре.

Дилеров задержали сотрудники УФСБ и МВД по Бурятии. Всего выявлено 18 эпизодов сбытов наркотических средств.

Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство. Он заключил с заместителем прокурора республики досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговорами Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 19 июня и 6 сентября членам организованной группы назначено наказание от 4 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Одной из осуждённых реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет.

Приговор от 6 сентября в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


суд наркотики
 
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