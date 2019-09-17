В Улан-Удэ группа наркодилеров вымогала деньги у «конкурентов»

Членов ОПГ, сбывавшей наркотики в Улан-Удэ, отправили за решётку



В Улан-Удэ предстали перед судом члены организованной преступной группы, распространявшей наркотики через закладки. Они признаны виновными в совершении от двух до 15 преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств организованной группой через интернет) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Трёх человек осудили за разбойное нападение с применением насилия и вымогательство с угрозой применения насилия.



Улан-удэнец создал ОПГ для распространения наркотиков в городе. Заказы принимались через созданными интернет-магазины. Наркотики поставляли через закладки.



- Кроме того, члены преступной группы совершили два вымогательства денежных средств и разбойное нападение на лиц, занимавшихся сбытом наркотиков через другие интернет-магазины, - сообщили в прокуратуре.



Дилеров задержали сотрудники УФСБ и МВД по Бурятии. Всего выявлено 18 эпизодов сбытов наркотических средств.



Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство. Он заключил с заместителем прокурора республики досудебное соглашение о сотрудничестве.



Приговорами Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 19 июня и 6 сентября членам организованной группы назначено наказание от 4 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Одной из осуждённых реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет.



Приговор от 6 сентября в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





