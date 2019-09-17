В Бурятии погибшие в ДТП парень и девушка не были пристёгнуты

Молодая пара погибла на месте
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на федеральной трассе «Байкале» в районе Клюевки Кабанского района Бурятии
произошло ДТП, унёсшее жизнь парня и девушки
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Они ехали на «Тойоте Карина», за рулём был 19-летний водитель. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «МАН». Водитель и 20-летняя девушка-пассажирка погибли на месте.
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- По предварительным данным, молодые люди не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции также уточнили, что стаж вождения молодого человека составлял один год.
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