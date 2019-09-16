В Бурятии в ДТП с грузовиком погибли парень и девушка

Погибшим было всего 19 и 20 лет
Сегодня днём на 264 км федеральной трассы «Байкал» в районе села Клюевка Кабанского района Бурятии произошло смертельное ДТП.
19-летний водитель «Тойоты Карина», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. «Карина» врезалась в грузовик МАН.
В результате ДТП погибли водитель и 20-летняя девушка-пассажир. Они скончались от полученных травм на месте происшествия, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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