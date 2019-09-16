В Бурятии спецназ задержал браконьеров со 140-метровыми сетями

Росгвардейцы задержали омулёвых браконьеров на Байкале



На Байкале в нескольких километрах от села Посольское Кабанского района Бурятии поймали браконьеров. Их задержали силы специального назначения Росгвардии и сотрудники Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.



- Задержанные – уроженцы Кабанского района, 41, 47 и 33 лет. Они были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Им грозит уголовное преследование по ст. 256 Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Из незаконного оборота изъяты рыболовные снасти, две резиновые лодки, сети длиной более 140 метров и более 26 килограммов нерестового омуля.

