В Бурятии спецназ задержал браконьеров со 140-метровыми сетями

Росгвардейцы задержали омулёвых браконьеров на Байкале
На Байкале в нескольких километрах от села Посольское Кабанского района Бурятии поймали браконьеров. Их задержали силы специального назначения Росгвардии и сотрудники Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.
- Задержанные – уроженцы Кабанского района, 41, 47 и 33 лет. Они были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Им грозит уголовное преследование по ст. 256 Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Из незаконного оборота изъяты рыболовные снасти, две резиновые лодки, сети длиной более 140 метров и более 26 килограммов нерестового омуля.
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