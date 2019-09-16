Она присваивала деньги на протяжении полутора лет
Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в связи с наличием просроченных долгов перед банками с января 2018 по июнь 2019 года с периодичностью 3-4 раза в неделю присваивала часть оприходованных денег в сумме от 20 до 40 тысяч. Их отсутствие она восполняла поступившими в кассу деньгами последующего дня.
В результате Иркутскому государственному университету путей сообщения был причинён материальный ущерб на сумму 1 423 018 рублей.
- Подсудимая признала вину в полном объёме, суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление представителя потерпевшего к осуждённой о возмещении суммы ущерба, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
В Иркутске бухгалтер колледжа присвоила 1,4 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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