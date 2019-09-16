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Житель Бурятии убил возлюбленную, застав её со своим братом

Житель Бурятии убил возлюбленную, застав её со своим братом
Происшествия, 
Разгневанный мужчина сначала напал на двоюродного брата, но тот успел убежать

38-летний житель села Туран Тункинского района задержан по обвинению в убийстве своей 27-летней сожительницы. Ночью 15 сентября он нанёс ей многочисленные травмы головы, тела, рук и ног. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы, мотивом для которой послужила ревность. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, мужчина проживал в селе Туран с молодой сожительницей и их тремя малолетними детьми. Взрослые нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Незадолго до происшествия мужчина уехал из деревни на свадьбу к родственникам. В ночь на 15 сентября - чуть раньше положенного срока - он вернулся домой, где застал сожительницу и двоюродного брата.

Заподозрив женщину в измене, обвиняемый сначала избил родственника, который, спасаясь от расправы, выскочил на улицу и убежал. Затем мужчина переключился на сожительницу и стал наносить ей удары ногами, руками и табуретом по различным частям тела. От полученных повреждений женщина через непродолжительное время скончалась.

Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина сходил к соседу, рассказал о происшествии, после чего вернулся домой, где вскоре был задержан.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Малолетние дети переданы родственникам потерпевшей, которые намерены оформить опеку над ними, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

убийство
 
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