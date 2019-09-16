Житель Бурятии убил возлюбленную, застав её со своим братом

Разгневанный мужчина сначала напал на двоюродного брата, но тот успел убежать



38-летний житель села Туран Тункинского района задержан по обвинению в убийстве своей 27-летней сожительницы. Ночью 15 сентября он нанёс ей многочисленные травмы головы, тела, рук и ног. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы, мотивом для которой послужила ревность. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По версии следствия, мужчина проживал в селе Туран с молодой сожительницей и их тремя малолетними детьми. Взрослые нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Незадолго до происшествия мужчина уехал из деревни на свадьбу к родственникам. В ночь на 15 сентября - чуть раньше положенного срока - он вернулся домой, где застал сожительницу и двоюродного брата.



Заподозрив женщину в измене, обвиняемый сначала избил родственника, который, спасаясь от расправы, выскочил на улицу и убежал. Затем мужчина переключился на сожительницу и стал наносить ей удары ногами, руками и табуретом по различным частям тела. От полученных повреждений женщина через непродолжительное время скончалась.



Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина сходил к соседу, рассказал о происшествии, после чего вернулся домой, где вскоре был задержан.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Малолетние дети переданы родственникам потерпевшей, которые намерены оформить опеку над ними, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



