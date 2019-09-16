Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно
22-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.
На суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
- С учётом полного признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, отсутствия судимости, суд счёл возможным исправление осуждённого без реального отбывания наказания, с назначением наказания в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Улан-удэнца осудили за хранение наркотиков
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