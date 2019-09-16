Улан-удэнца осудили за хранение наркотиков

Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно



22-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.



На суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, отсутствия судимости, суд счёл возможным исправление осуждённого без реального отбывания наказания, с назначением наказания в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.



Приговор в законную силу не вступил.

