Он нашёл его на кассе АЗС
В отдел полиции Читы поступило заявление от 30-летнего местного жителя о краже мобильного телефона стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина оставил свой телефон на кассе АЗС и уехал, когда вернулся, гаджет не обнаружил.
В ходе расследования полицейские установили подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель, который заправлялся следующим за потерпевшим. Украденный сотовый изъят и передан владельцу.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите пенсионер присвоил телефон на АЗС
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