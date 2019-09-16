В Чите пенсионер присвоил телефон на АЗС

Он нашёл его на кассе АЗС



В отдел полиции Читы поступило заявление от 30-летнего местного жителя о краже мобильного телефона стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина оставил свой телефон на кассе АЗС и уехал, когда вернулся, гаджет не обнаружил.



В ходе расследования полицейские установили подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель, который заправлялся следующим за потерпевшим. Украденный сотовый изъят и передан владельцу.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



