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В Братске мужчина ограбил прохожую

В Братске мужчина ограбил прохожую
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отобрал у неё телефон

На днях в полицию поступило сообщение о дерзком преступлении, совершённом в отношении молодой братчанки.

25-летняя жительница Падунского района Братска, гуляя во дворе своего дома на улице Мечтателей, подверглась нападению неизвестного мужчины, который вытащил из заднего кармана её брюк телефон и скрылся.

В полиции ей предложили ознакомиться с фотографиями лиц, склонных к совершению аналогичных преступлений и состоящих на учёте в органах внутренних дел. Один из них показался пострадавшей похожим на её обидчика. Были приняты все необходимые меры к задержанию подозреваемого.

Вскоре полицейскими был доставлен 37-летний неоднократно судимый житель города, который только в апреле освободился после очередного «срока» за грабёж. Он признался в совершённом преступлении. Выяснилось, что телефон задержанный уже успел сдать в одну из скупок Энергетика.

Сейчас принимаются меры к возвращению имущества, а грабителю предстоит вновь стать фигурантом уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
грабеж
 
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