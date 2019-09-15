Забайкалка обокрала пенсионера во время уборки в его доме

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она украла 13 тысяч рублей



В полицию в Газ-Заводском районе обратился 77-летний местный житель и сообщил о краже 13 тысяч рублей. Деньги пропали несколько дней назад. Стражи порядка установили, что к краже причастна местная 31-летняя жительница, которая периодически приходила в дом пожилого мужчины для проведения уборки.



Подозреваемая доставлена в отдел полиции. От неё получены признательные показания. Денежные средства злоумышленница успела потратить на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

