Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет
31-летняя жительница Хоринска обвиняется в присвоении имущества.
Предварительно установлено, что девушка, трудясь продавцом салона сотовой связи, с марта по июль присвоила 16 тысяч рублей от продажи товаров.
Ранее она не судима.
Максимальное наказание, предусмотренное статьёй - лишение свободы на срок до шести лет. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии продавщица салона сотовой связи присвоила 16 тысяч
Происшествия, Фото:
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