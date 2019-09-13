В Бурятии продавщица салона сотовой связи присвоила 16 тысяч

Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет



31-летняя жительница Хоринска обвиняется в присвоении имущества.



Предварительно установлено, что девушка, трудясь продавцом салона сотовой связи, с марта по июль присвоила 16 тысяч рублей от продажи товаров.



Ранее она не судима.



Максимальное наказание, предусмотренное статьёй - лишение свободы на срок до шести лет. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

