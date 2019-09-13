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В Бурятии продавщица салона сотовой связи присвоила 16 тысяч

В Бурятии продавщица салона сотовой связи присвоила 16 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет

31-летняя жительница Хоринска обвиняется в присвоении имущества.

Предварительно установлено, что девушка, трудясь продавцом салона сотовой связи, с марта по июль присвоила 16 тысяч рублей от продажи товаров.

Ранее она не судима.

Максимальное наказание, предусмотренное статьёй - лишение свободы на срок до шести лет. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
присвоение денег
 
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