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В Братске поймали подозреваемого в серии дачных краж

В Братске поймали подозреваемого в серии дачных краж
Происшествия, 
Мужчина был ранее судим

Сотрудники уголовного розыска в Братске установили личность вора, совершившего серию краж в садово-огороднических кооперативах.

По подозрению в совершении преступления в отдел полиции был доставлен 35-летний братчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за притоносодержательство, и до 2026 года должен был находиться под надзором, но шанс на исправление не использовал.

- В ходе дальнейшей работы была установлена причастность задержанного ещё, как минимум, к десяти кражам, совершённым в этом дачном массиве, а также к трём – в Центральном районе города. Преступления он совершал, как правило, в ночное время, проникая на заранее присмотренные им участки. Подозреваемый в основном покушался на имущество, которое планировал быстро сбыть: электроинструмент, бензопилы, автошины, сварочные аппараты. Свои криминальные трофеи, дабы не попасться с поличным, он прятал в лесу, чтобы достать их в удобное время, - сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Братское».

Часть нереализованных вещей сотрудники полиции изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного.

В настоящее время мужчина является фигурантом 14 уголовных дел, возбуждённых с мая по август. По ходатайству следствия суд принял решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. По его завершению к ещё не отбытому последнему сроку рецидивиста добавится наказание за серию совершённых дачных краж, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

кража
 
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