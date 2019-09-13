Мужчина был ранее судим
Сотрудники уголовного розыска в Братске установили личность вора, совершившего серию краж в садово-огороднических кооперативах.
По подозрению в совершении преступления в отдел полиции был доставлен 35-летний братчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за притоносодержательство, и до 2026 года должен был находиться под надзором, но шанс на исправление не использовал.
- В ходе дальнейшей работы была установлена причастность задержанного ещё, как минимум, к десяти кражам, совершённым в этом дачном массиве, а также к трём – в Центральном районе города. Преступления он совершал, как правило, в ночное время, проникая на заранее присмотренные им участки. Подозреваемый в основном покушался на имущество, которое планировал быстро сбыть: электроинструмент, бензопилы, автошины, сварочные аппараты. Свои криминальные трофеи, дабы не попасться с поличным, он прятал в лесу, чтобы достать их в удобное время, - сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Братское».
Часть нереализованных вещей сотрудники полиции изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного.
В настоящее время мужчина является фигурантом 14 уголовных дел, возбуждённых с мая по август. По ходатайству следствия суд принял решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. По его завершению к ещё не отбытому последнему сроку рецидивиста добавится наказание за серию совершённых дачных краж, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске поймали подозреваемого в серии дачных краж
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина был ранее судим
Цена на АИ-98 осталась без изменений
Авария произошла вчера вечером в Солдатском
Аферисты сняли с её карты более 20 тысяч рублей
Столкнулись «Лада» и «Тойота Марк-2»
У пьяной девушки ещё и не оказалось водительских прав
Украденные инструменты он забрал на новое место работы
Девочка с сестрой бросились на помощь, ни о чем не думая
Водитель иномарки уступал дорогу пешеходам
Улан-удэнцы желают ребёнку скорейшего выздоровления
Его задержали на автовокзале
Грабёж произошёл в результате ссоры с сиделкой болеющего
18-летний парень угнал машину соседа
Молодой человек получал повестки, но в военкомат так и не явился
Мужчина на тракторе волочил деревья