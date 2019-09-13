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В Улан-Удэ автослесарь украл инструменты напарника

В Улан-Удэ автослесарь украл инструменты напарника
Происшествия, 
Украденные инструменты он забрал на новое место работы

В отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что кто-то украл инструменты со станции техобслуживания, владельцем которой он является. Преступление произошло, когда предприниматель на несколько дней уезжал к родственникам. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого - 30-летнего мужчину, вместе с которым потерпевший открыл предприятие.

Установлено, что в отсутствие напарника автослесарь украл имущество. При этом компрессор он продал, набор инструментов и сварочный аппарат забрал с собой на новое место работы.

В настоящее время злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания – за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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