В Улан-Удэ автослесарь украл инструменты напарника

Украденные инструменты он забрал на новое место работы



В отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление о краже от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что кто-то украл инструменты со станции техобслуживания, владельцем которой он является. Преступление произошло, когда предприниматель на несколько дней уезжал к родственникам. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемого - 30-летнего мужчину, вместе с которым потерпевший открыл предприятие.



Установлено, что в отсутствие напарника автослесарь украл имущество. При этом компрессор он продал, набор инструментов и сварочный аппарат забрал с собой на новое место работы.



В настоящее время злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания – за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.



Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

