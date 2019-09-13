В Бурятии поймали парня, объявленного в федеральный розыск

Его задержали на автовокзале



Накануне группа задержания вневедомственной охраны и полицейские задержалт молодого человека на автовокзале в селе Сосново-Озерское.



23-летний уроженец Еравнинского района, ныне проживающий в Улан-Удэ, находится в федеральном розыске. Он подозревается в краже сотового телефона у знакомого в селе Гунда.



Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.



Всего в Бурятии с начала года сотрудники вневедомственной охраны доставили в подразделения внутренних дел более 230 граждан, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.

