 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Сентября

12 Сентября

Популярное

В Бурятии поймали парня, объявленного в федеральный розыск

В Бурятии поймали парня, объявленного в федеральный розыск
Происшествия, 
Его задержали на автовокзале

Накануне группа задержания вневедомственной охраны и полицейские задержалт молодого человека на автовокзале в селе Сосново-Озерское.

23-летний уроженец Еравнинского района, ныне проживающий в Улан-Удэ, находится в федеральном розыске. Он подозревается в краже сотового телефона у знакомого в селе Гунда.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.

Всего в Бурятии с начала года сотрудники вневедомственной охраны доставили в подразделения внутренних дел более 230 граждан, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.
Росгвардия федеральный розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выпавшего из окна школьника перевели из реанимации
Выпавшего из окна школьника перевели из реанимации
Происшествия, 13.09.2019
Улан-удэнцы желают ребёнку скорейшего выздоровления
Забайкалец отнял у больного человека бензопилу
Забайкалец отнял у больного человека бензопилу
Происшествия, 13.09.2019
Грабёж произошёл в результате ссоры с сиделкой болеющего
В Чите угонщика обнаружили спящим в чужой машине
В Чите угонщика обнаружили спящим в чужой машине
Происшествия, 13.09.2019
18-летний парень угнал машину соседа
В Иркутской области будут судить уклониста
В Иркутской области будут судить уклониста
Происшествия, 13.09.2019
Молодой человек получал повестки, но в военкомат так и не явился
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с поличным
В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с поличным
Происшествия, 13.09.2019
Мужчина на тракторе волочил деревья
В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов
В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов
Происшествия, 13.09.2019
Должница добросовестно выплатила крупный штраф раньше срока
В Бурятии сгорели вещи строителей
В Бурятии сгорели вещи строителей
Происшествия, 13.09.2019
В посёлке Колхозный Заиграевского района горел строительный вагончик
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 13.09.2019
Жильцы дома будут размещены у родственников
Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»
Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»
Происшествия, 13.09.2019
Задержанный, которого пытали закаменские полицейские, рассказал СМИ, как его душили и били шокером
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
Происшествия, 12.09.2019
Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца
Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста
Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста
Происшествия, 12.09.2019
Признанного виновным в организации несанкционированного митинга Дмитрия Баирова наказали ещё за два правонарушения
Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей
Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей
Происшествия, 12.09.2019
Украденное парень сдал в пункт приёма металла
В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов
В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов
Происшествия, 12.09.2019
Он выскочил через пассажирскую дверь

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^