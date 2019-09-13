В Бурятии поймали парня, объявленного в федеральный розыск

Его задержали на автовокзале
Накануне группа задержания вневедомственной охраны и полицейские задержалт молодого человека на автовокзале в селе Сосново-Озерское.
23-летний уроженец Еравнинского района, ныне проживающий в Улан-Удэ, находится в федеральном розыске. Он подозревается в краже сотового телефона у знакомого в селе Гунда.
Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.
Всего в Бурятии с начала года сотрудники вневедомственной охраны доставили в подразделения внутренних дел более 230 граждан, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике.
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