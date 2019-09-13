В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов

Должница добросовестно выплатила крупный штраф раньше срока



Исполнительное производство о взыскании с жительницы Забайкалья уголовного коррупционного штрафа в размере 6 миллионов рублей длилось с 2015 года. Приговором суда женщина была осуждена за получение взятки.



Суд установил, что она, занимая должность инспектора на таможенном посту МАПП Забайкальск Читинской таможни, получила четыре взятки в крупном размере. Суд назначил ей в качестве уголовного наказания штраф в размере 6 миллионов рублей, с рассрочкой до мая 2021 года.



Судебные приставы предупредили, что в случае неоплаты суд может заменить штраф другим, более строгим видом наказания. Последнее обстоятельство послужило для должницы хорошим стимулом к тому, чтобы регулярно, без задержек производить платежи по графику рассрочки.



В этом месяце женщина досрочно выплатила оставшиеся 1 млн 646 тысяч рублей. Денежные средства были перечислены судебным приставом-исполнителем в федеральный бюджет. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

