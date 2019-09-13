Должница добросовестно выплатила крупный штраф раньше срока
Исполнительное производство о взыскании с жительницы Забайкалья уголовного коррупционного штрафа в размере 6 миллионов рублей длилось с 2015 года. Приговором суда женщина была осуждена за получение взятки.
Суд установил, что она, занимая должность инспектора на таможенном посту МАПП Забайкальск Читинской таможни, получила четыре взятки в крупном размере. Суд назначил ей в качестве уголовного наказания штраф в размере 6 миллионов рублей, с рассрочкой до мая 2021 года.
Судебные приставы предупредили, что в случае неоплаты суд может заменить штраф другим, более строгим видом наказания. Последнее обстоятельство послужило для должницы хорошим стимулом к тому, чтобы регулярно, без задержек производить платежи по графику рассрочки.
В этом месяце женщина досрочно выплатила оставшиеся 1 млн 646 тысяч рублей. Денежные средства были перечислены судебным приставом-исполнителем в федеральный бюджет. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов
Происшествия, Фото:
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