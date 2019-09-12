В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов

Он выскочил через пассажирскую дверь
Вечером в Заиграевском районе лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом. Инспекторы выехали вслед за машиной - оказалось, что прицеп гружён древесиной. Нарушитель увидел лесников, резко затормозил и вышел из автомобиля через пассажирскую дверь. И, пользуясь тёмным временем суток, мужчина пытался скрыться в лесу, но вскоре был задержан.
Он успел заготовить около 5 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 34 тысяч рублей.
Нарушителем оказался житель Улан-Удэ.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.
- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Жителям напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
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