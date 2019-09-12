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В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов

В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов
Происшествия, 
Он выскочил через пассажирскую дверь

Вечером в Заиграевском районе лесники увидели подозрительный автомобиль с прицепом. Инспекторы выехали вслед за машиной - оказалось, что прицеп гружён древесиной. Нарушитель увидел лесников, резко затормозил и вышел из автомобиля через пассажирскую дверь. И, пользуясь тёмным временем суток, мужчина пытался скрыться в лесу, но вскоре был задержан.

Он успел заготовить около 5 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 34 тысяч рублей.

Нарушителем оказался житель Улан-Удэ.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.

- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Жителям напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы
 
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