Водитель, которого школьник обвинил в нападении, рассказал свою версию событий
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях семья 14-летнего улан-удэнца попросила помощи в розыске мужчин, с которыми произошёл конфликт у их сына. На улице Королёва подросток, пиная камушки по дороге, попал железкой в автомобиль. Затем, по его словам, водитель и пассажир машины накричали на него и даже ударили в грудь. Родителей особенно возмутила информация о рукоприкладстве, ведь школьник страдает сердечным заболеванием.
Мальчик запомнил только цвет и марку автомобиля. После публикации новости произошедшим заинтересовались и в МВД по Бурятии, представители подразделения по делам несовершеннолетних.
Сегодня сам водитель рассказал «Байкал-Daily» свою версии событий.
В тот день Роман ехал вместе со своей невестой и приятелем.
- Идёт парень, подкидывает что-то вверх, пинает, это отлетает в машину. Два удара точно было, попало в лобовое стекло и в крыло. Я остановился, включил «аварийку». Друг мне говорит: «Убегает». Мы поехали дальше, развернулись на следующем закоулке, обогнали его впереди, остановили, он уже быстрым шагом шёл, - рассказал «Байкал-Daily» Роман.
По его словам, школьник свою вину на месте не признал.
- Он кричал: «Я что, специально тебе сделал?!». Я понял, что диалога никакого с ним уже не получится, взял его за руку и сказал: «Садись, поехали к родителям, будем разбираться», - поделился Роман.
Ехать к родителям подросток отказался. Также он отказался звонить им. «Начал вырываться, я его оттолкнул, опять поймал», - рассказал Роман. Он уверил, что не бил подростка, а лишь оттолкнул ладонью.
- Я его предупредил, что больше так делать не надо, сел в машину и уехал, - подытожил Роман.
Он живёт в том же микрорайоне и заявляет, что ни от кого не прятался. Сейчас с родителями школьника он уже побеседовал, никаких претензий стороны друг к другу уже не имеют.
История с нападением на школьника в Улан-Удэ получила неожиданное развитие
Происшествия, Фото:
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