Забайкалец снял с чужой карты 26 тысяч рублей

В найденном кошельке находилась карта, а также пин-код от неё
В Шилке в полицию поступило заявление о хищении денег с банковской карты. Установлено, что потерпевшая получила смс-сообщение о снятии с её карты 26 тысяч рублей. Женщина решила проверить наличие карты, однако кошелька, в котором находилась банковская карта, не обнаружила.
Выяснилось, что 27-летний местный житель нашёл потерянный женщиной кошелёк, в котором находилась банковская карта и пин-код к ней, и решил снять деньги в ближайшем банкомате.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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В найденном кошельке находилась карта, а также пин-код от неё
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