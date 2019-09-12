Забайкалец снял с чужой карты 26 тысяч рублей



В Шилке в полицию поступило заявление о хищении денег с банковской карты. Установлено, что потерпевшая получила смс-сообщение о снятии с её карты 26 тысяч рублей. Женщина решила проверить наличие карты, однако кошелька, в котором находилась банковская карта, не обнаружила.



Выяснилось, что 27-летний местный житель нашёл потерянный женщиной кошелёк, в котором находилась банковская карта и пин-код к ней, и решил снять деньги в ближайшем банкомате.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



