В Ангарске установили личность насильника 10-летней девочки



Как сообщал «Байкал-Daily», в Ангарске Как сообщал «Байкал-Daily», в Ангарске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет.



6 сентября с 19 часов до 19 часов 30 минут в подъезде дома 13 микрорайона Ангарска молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего сбежал.



Размещённое в социальных сетях и СМИ изображение подозреваемого в особо тяжком преступлении позволило сотрудникам правоохранительных органов в кратчайшие сроки установить личность разыскиваемого и задержать его.



Спустя считанные минуты после появления видеоориентировки в полицию стали поступать звонки от горожан, узнавших молодого человека. Утром 11 сентября задержали и доставили в отдел полиции 15-летнего подростка.



В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, девочка опознала подростка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

