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В Ангарске установили личность насильника 10-летней девочки

В Ангарске установили личность насильника 10-летней девочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Им оказался 15-летний подросток

Как сообщал «Байкал-Daily», в Ангарске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет.

6 сентября с 19 часов до 19 часов 30 минут в подъезде дома 13 микрорайона Ангарска молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего сбежал. 

Размещённое в социальных сетях и СМИ изображение подозреваемого в особо тяжком преступлении позволило сотрудникам правоохранительных органов в кратчайшие сроки установить личность разыскиваемого и задержать его.

Спустя считанные минуты после появления видеоориентировки в полицию стали поступать звонки от горожан, узнавших молодого человека. Утром 11 сентября задержали и доставили в отдел полиции 15-летнего подростка.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, девочка опознала подростка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
уголовное дело насильственные действия сексуального характера
 
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