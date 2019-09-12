Она заметила, что окно открыто, а свет в квартире не горит
В Чите в полицию обратился житель другой страны с заявлением о хищении из его квартиры 10 тысяч рублей и сотового телефона. Вор проник в квартиру через открытое окно.
Стражи порядка установили личность подозреваемой, ею оказалась ранее судимая 23-летняя читинка. Установлено, что вечером девушка обратила внимание, что окно в одной из квартир открыто, а свет в помещении не горит. Она проникла в жилище, откуда стащила чужое имущество. Украденный телефон изъят и передан владельцу. Деньги воровка потратила на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка обокрала дом иностранца
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