Читинка обокрала дом иностранца

Она заметила, что окно открыто, а свет в квартире не горит



В Чите в полицию обратился житель другой страны с заявлением о хищении из его квартиры 10 тысяч рублей и сотового телефона. Вор проник в квартиру через открытое окно.



Стражи порядка установили личность подозреваемой, ею оказалась ранее судимая 23-летняя читинка. Установлено, что вечером девушка обратила внимание, что окно в одной из квартир открыто, а свет в помещении не горит. Она проникла в жилище, откуда стащила чужое имущество. Украденный телефон изъят и передан владельцу. Деньги воровка потратила на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

