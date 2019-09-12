Женщина обратилась в суд спустя год после вынесения приговора
В Иркутске дочь одного из отравившегося смертельным «Боярышником» обратилась в суд с иском о взыскании с виновных компенсации морального вреда. Она потребовала 300 тысяч рублей. В суд женщина обратилась спустя год после вынесения приговора.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля 2018 года суд в Иркутске вынес приговор 35-летней предпринимательнице и работавшей у неё 32-летней продавщице, продававшей «Боярышник». Их признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Предпринимателя приговорили к четырём годам лишения свободы, продавца – к трём.
В декабре 2016 года от употребления «Боярышника» в Иркутской области погибло более 70-ти человек.
Решением суда с предпринимательницы в пользу дочери пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей, с продавщицы - в размере 40 000 рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
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