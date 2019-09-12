 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Сентября

11 Сентября

Популярное

В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда

В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
Происшествия, 
Женщина обратилась в суд спустя год после вынесения приговора

В Иркутске дочь одного из отравившегося смертельным «Боярышником» обратилась в суд с иском о взыскании с виновных компенсации морального вреда. Она потребовала 300 тысяч рублей. В суд женщина обратилась спустя год после вынесения приговора.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля 2018 года суд в Иркутске вынес приговор 35-летней предпринимательнице и работавшей у неё 32-летней продавщице, продававшей «Боярышник». Их признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Предпринимателя приговорили к четырём годам лишения свободы, продавца – к трём.

В декабре 2016 года от употребления «Боярышника» в Иркутской области погибло более 70-ти человек.

Решением суда с предпринимательницы в пользу дочери пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей, с продавщицы - в размере 40 000 рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин наехал на три иномарки и скрылся
Иркутянин наехал на три иномарки и скрылся
Происшествия, 12.09.2019
Водитель утверждает, что в момент ДТП ему стало плохо
В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
В Иркутске дочь отравившегося «Боярышником» потребовала компенсацию морального вреда
Происшествия, 12.09.2019
Женщина обратилась в суд спустя год после вынесения приговора
Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов
Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов
Происшествия, 12.09.2019
В администрацию Улан-Удэ пришло сообщение о взрывоопасных «сюрпризах» в детсадах, школах, храмах
В Бурятии ликвидировали один лесной пожар
В Бурятии ликвидировали один лесной пожар
Происшествия, 12.09.2019
По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров в республике не зарегистрировано
В Иркутской области крали нефть из магистрального нефтепровода
В Иркутской области крали нефть из магистрального нефтепровода
Происшествия, 12.09.2019
В СНТ обнаружены два большегруза, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
Происшествия, 12.09.2019
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
Забайкалец обокрал свою родственницу
Забайкалец обокрал свою родственницу
Происшествия, 12.09.2019
Он украл у неё 23 тысячи рублей

На пожаре в Бурятии погибла бабушка
На пожаре в Бурятии погибла бабушка
Происшествия, 12.09.2019
Тело пенсионерки было обнаружено на диване
Несколько улиц в Улан-Удэ под утро остались без света
Несколько улиц в Улан-Удэ под утро остались без света
Происшествия, 12.09.2019
Ремонтные работы продолжатся сегодня 
В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
Происшествия, 12.09.2019
Мать двоих детей выбросила младенца на свалку
В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии
В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии
Происшествия, 11.09.2019
До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали
Житель Саянска продавал «скорость»
Житель Саянска продавал «скорость»
Происшествия, 11.09.2019
Его удалось задержать с поличным  
В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД
В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 11.09.2019
В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей  
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
Происшествия, 11.09.2019
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^