Забайкалец обокрал свою родственницу

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он украл у неё 23 тысячи рублей



С заявлением о краже денег в полицию в посёлке Чернышевск Забайкальского края обратилась местная жительница. Как сообщила заявительница, накануне она распивала спиртные напитки у себя дома и уснула. А когда проснулась, обнаружила, что из кармана кофты пропали 23 тысячи рублей.



Позже установили подозреваемого. Им оказался 40-летний родственник потерпевшей, с которым у них было совместное застолье. Мужчина дождался, когда женщина уснёт и совершил кражу. Часть денег изъята, остальное злоумышленник потратил на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

