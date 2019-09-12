Он украл у неё 23 тысячи рублей
С заявлением о краже денег в полицию в посёлке Чернышевск Забайкальского края обратилась местная жительница. Как сообщила заявительница, накануне она распивала спиртные напитки у себя дома и уснула. А когда проснулась, обнаружила, что из кармана кофты пропали 23 тысячи рублей.
Позже установили подозреваемого. Им оказался 40-летний родственник потерпевшей, с которым у них было совместное застолье. Мужчина дождался, когда женщина уснёт и совершил кражу. Часть денег изъята, остальное злоумышленник потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец обокрал свою родственницу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Причины падения неизвестны
Он украл у неё 23 тысячи рублей
Тело пенсионерки было обнаружено на диване
Ремонтные работы продолжатся сегодня
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
Мать двоих детей выбросила младенца в лесу на морозе
До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали
Его удалось задержать с поличным
В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев
Он завысил цену за работу на военном объекте в Улан-Удэ
Один из велосипедов украл парень, возвращаясь с дискотеки
Они ночевали вместе в одном номере гостиницы
Школьника спас от расправы прохожий
Он столкнулся с машиной и скрылся с места