До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали
Сегодня Улан-Удэ на перекрёстке улиц Куйбышева и Шмидта произошло ДТП – столкнулись машины «Subaru Legacy» и «Toyota Corolla».
По словам водителя автомобиля «Toyota Corolla», на перекрёстке не был установлен дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу», и он посчитал перекрёсток равнозначным (перекресток равнозначных дорог) и продолжил движение. В результате произошло столкновение, пострадавших нет.
Как отмечают очевидцы, оба водителя и все прохожие, которые проходили мимо места аварии, винили дорожные службы в безалаберном выполнении своих обязанностей.
Оказалось, что раньше такой знак действительно стоял на перекрёстке, однако из-за ремонта его убрали и не вернули до сих пор.
В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии
Происшествия, Фото:
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