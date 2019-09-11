В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии

До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали



Сегодня Улан-Удэ на перекрёстке улиц Куйбышева и Шмидта произошло ДТП – столкнулись машины «Subaru Legacy» и «Toyota Corolla».



По словам водителя автомобиля «Toyota Corolla», на перекрёстке не был установлен дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу», и он посчитал перекрёсток равнозначным (перекресток равнозначных дорог) и продолжил движение. В результате произошло столкновение, пострадавших нет.



Как отмечают очевидцы, оба водителя и все прохожие, которые проходили мимо места аварии, винили дорожные службы в безалаберном выполнении своих обязанностей.



Оказалось, что раньше такой знак действительно стоял на перекрёстке, однако из-за ремонта его убрали и не вернули до сих пор.

