Житель Саянска продавал «скорость»

Происшествия, Фото: из архива

Его удалось задержать с поличным



В Саянске задержали 33-летнего мужчину по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.



Сотрудникам полиции удалось с поличным задержать мужчину при попытке сбыта 0,5 граммов наркотика синтетического происхождения, на сленге – «скорость».



Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение особо тяжких преступлений.



Возбуждено уголовное дело по «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящий момент подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

