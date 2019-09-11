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Житель Саянска продавал «скорость»
Происшествия,  Фото:из архива
Его удалось задержать с поличным

В Саянске задержали 33-летнего мужчину по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.

Сотрудникам полиции удалось с поличным задержать мужчину при попытке сбыта 0,5 граммов наркотика синтетического происхождения, на сленге – «скорость».

Задержанный ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение особо тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело по «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящий момент подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики
 
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