В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей
В Забайкалье зарегистрированы факты мошеннических действий, которые совершаются от имени региональной Госавтоинспекции.
В полицию обратилась представитель одного из учреждений Читы и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. В учреждение по телефону обратился неизвестный мужчина и, представившись сотрудником регионального ГИБДД, попросил оказать ведомству благотворительную помощь. Для решения вопроса потерпевшей предложили приехать лично в подразделение полиции.
Пока женщина добиралась до нужного адреса, ей вновь позвонил лже-сотрудник и попросил перевести деньги на несколько номеров, пообещав по приезду в ГИБДД, вернуть всё. Когда женщина приехала на встречу с руководством, ей сообщили, что никаких просьб о благотворительности и тем более о переводе средств сотрудники полиции не совершали. В результате читинка лишилась более пяти тысяч рублей.
Это был не единственный случай подобных мошеннических действий. Ещё один потерпевший не позволил мошенникам себя обмануть, а сразу же направился в ГИБДД за уточнением информации.
Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в другом регионе, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД
Происшествия, Фото:
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