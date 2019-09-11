В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД

В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей



В Забайкалье зарегистрированы факты мошеннических действий, которые совершаются от имени региональной Госавтоинспекции.



В полицию обратилась представитель одного из учреждений Читы и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. В учреждение по телефону обратился неизвестный мужчина и, представившись сотрудником регионального ГИБДД, попросил оказать ведомству благотворительную помощь. Для решения вопроса потерпевшей предложили приехать лично в подразделение полиции.



Пока женщина добиралась до нужного адреса, ей вновь позвонил лже-сотрудник и попросил перевести деньги на несколько номеров, пообещав по приезду в ГИБДД, вернуть всё. Когда женщина приехала на встречу с руководством, ей сообщили, что никаких просьб о благотворительности и тем более о переводе средств сотрудники полиции не совершали. В результате читинка лишилась более пяти тысяч рублей.



Это был не единственный случай подобных мошеннических действий. Ещё один потерпевший не позволил мошенникам себя обмануть, а сразу же направился в ГИБДД за уточнением информации.



Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в другом регионе, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

