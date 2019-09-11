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Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего

Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего
Происшествия, 
Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности

В Железнодорожном районе задержали подозреваемого в грабеже.

Сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел от очевидицы. Женщина сообщила, что через окно увидела, как неизвестный рядом с подъездом дома выхватил телефон из рук приятеля её сына и скрылся. На розыск подозреваемого были незамедлительно ориентированы наружные службы.

В ходе патрулирования злоумышленник был замечен и задержан. Им оказался 33-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление. У него изъяли сотовый.

Мужчина нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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