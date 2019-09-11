В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога

Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении



9 сентября в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района поступило заявление о краже от 63-летней местной жительницы – педагога одного из ссузов. Женщина пояснила, что вышла на работу после выходных и обнаружила, что из её кабинета пропал ноутбук с зарядным устройством. Ущерб составил более 26,5 тысяч рублей.



Позже установили и задержали подозреваемого – 39-летнего гражданина, который вместе с напарником проводил ремонт в соседнем помещении.



Обнаружив в кабинете ноутбук (работники подключали там свои электроинструменты), он совершил кражу. По его словам, компьютером он планировал пользоваться сам.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества и разбойное нападение.



Ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

