Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении
9 сентября в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района поступило заявление о краже от 63-летней местной жительницы – педагога одного из ссузов. Женщина пояснила, что вышла на работу после выходных и обнаружила, что из её кабинета пропал ноутбук с зарядным устройством. Ущерб составил более 26,5 тысяч рублей.
Позже установили и задержали подозреваемого – 39-летнего гражданина, который вместе с напарником проводил ремонт в соседнем помещении.
Обнаружив в кабинете ноутбук (работники подключали там свои электроинструменты), он совершил кражу. По его словам, компьютером он планировал пользоваться сам.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества и разбойное нападение.
Ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
Происшествия, Фото:
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