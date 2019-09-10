Забайкалка украла мебель и выставила её на продажу в Сети

На сегодня имущество изъято и возвращено законному владельцу



9 сентября в отдел полиции в Хилокском районе Забайкалья поступило сообщение о краже из квартиры в посёлке Могзон.



Родственник заявительницы, около года назад, попросил её присмотреть за домом на время его длительного отсутствия, однако та посещала вверенное ей жильё редко. В минувшие выходные женщина увидела в интернете объявление о продаже кухонного уголка и дивана, похожие на те, что имеются в доме родственника. Посетив квартиру, она обнаружила отсутствие мебели.



По подозрению в краже была установлена и задержана 24-летняя местная жительница, которая ещё около года назад, зная об отсутствии хозяина дома, совершала кражи, а сейчас решила продать мебель.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

