Они украли кондитерские изделия, сувениры, одеяла и личные вещи
Во время стоянки пассажирского поезда в парке отстоя резерва проводников на станции Улан-Удэ группа мужчин проникли в один из вагонов. Из служебного купе они украли кондитерские изделия и сувенирную продукцию, одеяла и личное имущество проводников. Общий ущерб составил более 15 000 рублей.
Сотрудники транспортной полиции задержали одного из подозреваемых, им оказался 48-летний мужчина без определённого места жительства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище», по данной статье предусмотрено наказание в виде штраф до 200 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ бомжи обокрали купе проводников
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