Молодой человек попросил позвонить, но вместо этого воспользовался «мобильным банком»
В полицию обратился житель посёлка Чуна Иркутской области с заявлением о том, что с его банковской карты украли 5000 рублей. Сотрудники транспортной полиции провели расследование и установили подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель.
На железнодорожном вокзале станции Чуна парень обратился к потерпевшему с просьбой воспользоваться его сотовым телефоном для звонка. Однако вместо этого он отправил смс-сообщения на номер «900» и перевёл 5000 рублей с карты владельца телефона на свой счёт, после чего смс-сообщение удалил и вернул телефон владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области попросил позвонить и перевёл себе деньги
Происшествия, Фото:
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