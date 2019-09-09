Житель Иркутской области попросил позвонить и перевёл себе деньги

Молодой человек попросил позвонить, но вместо этого воспользовался «мобильным банком»



В полицию обратился житель посёлка Чуна Иркутской области с заявлением о том, что с его банковской карты украли 5000 рублей. Сотрудники транспортной полиции провели расследование и установили подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель.



На железнодорожном вокзале станции Чуна парень обратился к потерпевшему с просьбой воспользоваться его сотовым телефоном для звонка. Однако вместо этого он отправил смс-сообщения на номер «900» и перевёл 5000 рублей с карты владельца телефона на свой счёт, после чего смс-сообщение удалил и вернул телефон владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

