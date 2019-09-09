Пострадали три мальчика от 8 до 12 лет
6 сентября водитель автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Колхозной в селе Хомутово, наехал на 9-летнего мальчика. Он шёл после школы домой и стал перебегать проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребёнок с травмами головы был доставлен в больницу.
7 сентября водитель «Хонда Торнео», следуя по парковке ТЦ «Джем Молл» в Иркутске, сбил 12-летнего мальчика. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что ограничивали видимость автомобилисту, и травмировал ноги.
Вчера на улице Ядринцева около 18 часов вечера водитель «Тойота Сиа» допустил наезд на 8-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате в неустановленном месте. Мальчику была оказана медицинская помощь.
Как выяснили инспекторы ГИБДД, ребёнок находился на улице один, без сопровождения взрослых, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске за три дня сбили трёх детей
Происшествия, Фото:
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