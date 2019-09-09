На ней не было шлема
5 сентября в Иркутске водитель «ВАЗ 2107», следуя по улице Лермонтова, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом.
В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла, которая находилась в момент аварии находилась без защитного мотошлема.
Девушка получила серьёзные повреждения и была госпитализирована в больницу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла
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