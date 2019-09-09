Улан-удэнка променяла 10-летнюю дружбу на 500 рублей

Женщина убежала с рюкзаком своей подруги



Поздним вечером 7 сентября в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции поступило заявление о грабеже от 59-летней улан-удэнки. Она сообщила, что её приятельница, с которой они знакомы уже около 10 лет, забрала рюкзак с деньгами в сумме 500 рублей.



Когда хозяйка дома отвлеклась, гостья схватила с кресла сумку и сбежала. При этом грабительница знала о наличии денег в рюкзаке.



Преступление совершено во время распития спиртного.



По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемую – безработную 46-летнюю горожанку. Ранее она не судима.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



