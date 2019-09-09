Улан-удэнка променяла 10-летнюю дружбу на 500 рублей

Женщина убежала с рюкзаком своей подруги
Поздним вечером 7 сентября в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции поступило заявление о грабеже от 59-летней улан-удэнки. Она сообщила, что её приятельница, с которой они знакомы уже около 10 лет, забрала рюкзак с деньгами в сумме 500 рублей.
Когда хозяйка дома отвлеклась, гостья схватила с кресла сумку и сбежала. При этом грабительница знала о наличии денег в рюкзаке.
Преступление совершено во время распития спиртного.
По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемую – безработную 46-летнюю горожанку. Ранее она не судима.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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