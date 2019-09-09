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В Забайкалье убийцы двух человек не смогли обжаловать приговор

В Забайкалье убийцы двух человек не смогли обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мотивом для убийства стала ревность

Верховный суд России рассмотрел апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции в отношении четырёх жителей Красночикойского района Забайкалья. Они были признаны виновными в убийстве двух человек, краже и вымогательстве.

В марте 2018 года ранее судимый житель села Красный Чикой приревновал свою подругу к односельчанину. Сговорившись с тремя знакомыми, под угрозой избиения он стал требовать от обидчика передать им 8 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

На следующий день под угрозой насилия и поджога дома они забрали у односельчанина смартфон с аксессуарами на сумму 34,5 тысяч рублей и выдвинули требование передачи им 20 тысяч рублей.

Ещё через два дня мужчина со своим знакомым пришёл ночью в тепляк молодого человека и зарезал его. Также мужчина убил проживавшего с пострадавшим соседа. После этого он украл вещи убитого на общую сумму 11,6 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые неоднократно искажали показания относительно деталей и мотивов совершения преступлений. Ранее двое обвиняемых в совершении вымогательства и убийства приговорены к лишению свободы сроком на 16 и 19 лет в колонии строгого режима, двое других обвиняемых только в вымогательстве – к 3 годам лишения свободы условно.

Верховный суд признал вынесенный приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым. Апелляционные жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
убийство
 
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