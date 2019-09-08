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Приехавшие в Улан-Удэ на свадьбу гости попали в ДТП

Приехавшие в Улан-Удэ на свадьбу гости попали в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Борсоева

7 сентября на улице Борсоева на мосту над путепроводом произошла дорожная авария. Около 15.45 часов во время перестроения с левой полосы на правую столкнулись микроавтобус «Истана» и «Хонда Партнер».

В салоне «Истаны», управлял которой пенсионер, ехали несколько пассажиров. Как выяснилось, они приехали в Улан-Удэ из района на свадьбу.

К счастью, торжество не было омрачено наличием травм – в аварии никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Иволгинском районе водитель автомобиля ДПС устроил аварию. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.

ДТП
 
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