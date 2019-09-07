В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП

Авария произошла в центре города
В субботу, 7 сентября на улице Борсоева, напротив рынка «Динамо» произошло ДТП. Женщина на «Тойоте Камри», следуя по правой полосе в направлении Горсада, врезалась в «Тойоту Виста».
По словам очевидцев, виновница столкновения находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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